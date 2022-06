De grens tussen media als games en films wordt steeds vager en dat zien we dan ook terug in diverse games. Denk hierbij aan de interactieve horror games van SuperMassive Games waar een filmische ervaring centraal staat en je eigenlijk een interactieve film aan het spelen bent. Wie erg graag van deze interactieve games geniet kan binnenkort ook aan de slag met As Dusk Falls.

In As Dusk Falls speel je als een groep mensen die gezamenlijk een road trip maken en een tussenstop maken bij een klein stadje in Arizona. Hier wordt een overval gepleegd dat niet helemaal goed gaat en dit zet het hele verhaal in gang. Het speelt zich af in 1998 en diverse acteurs zijn ingezet voor de motion capture. Deze beelden zijn vervolgens aangepast zodat er een unieke stijl is ontstaan dat doet denken aan een motion graphic novel. De eerste beelden kan je hieronder bekijken.

De game kan je volledig in je eentje spelen, maar zal tevens ook toegang bieden tot maximaal acht spelers. Zo kan je met vrienden, familie of onbekenden het lot beslissen van deze onfortuinlijke groep individuen. Daarnaast kan je met de companion app ook je stem uitbrengen terwijl een van je vrienden bijvoorbeeld aan het spelen is.

As Dusk Falls  zal op 19 juli verschijnen voor Xbox en pc. Daarnaast zal de titel ook voor Xbox Game Pass en PC Game Pass verschijnen op dezelfde dag.