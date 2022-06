Tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase werd ARA: History Untold aangekondigd met een trailer vol grootse woorden. Het betreft hier een realtime strategie game, waarin jij zélf de geschiedenis mag herschrijven. Een titel die dus eigenlijk… op het eerste zicht vooral hetzelfde doet als andere grote RTS-games, waaronder Age of Empires en Civilization.

We moeten dus nog even meer nieuws afwachten om te kijken of ARA: History Untold wel effectief het genre zal revolutioneren, toch een doel dat ontwikkelaar Oxide Games lijkt na te streven. Een releasedatum bleef vooralsnog ook uit, al zal het niemand verbazen dat ARA vanaf dag één via Xbox Game Pass beschikbaar zal zijn. Er zijn nog zekerheden in het leven.