Tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase kwam ook Hideo Kojima even kort voorbij met een speciaal bericht. Hij werkt namelijk samen met Xbox Game Studios aan een gloednieuw project dat hij altijd al heeft willen maken, maar verdere details werden niet gegeven.

Dat Microsoft een samenwerking met Kojima heeft op weten te zetten is geen hele grote verrassing, aangezien er al langer geruchten rondgingen. Maar wat heeft dat te betekenen voor de samenwerking met Sony? Daarover hoeven we ons geen zorgen te maken, zo blijkt.

Via Twitter heeft Kojima Productions laten weten dat ze een onafhankelijke studio zijn en dat hun partnerschap met Sony nog altijd zeer goed is. Daarmee geeft de ontwikkelaar aan dat ze PlayStation niet gedumpt hebben, maar dat ze met meer partijen samenwerken.

After the announcement of our partnership with Microsoft using the cloud technology, many people have asked us about our collaboration with SIE. Please be assured that we continue to have a very good partnership with PlayStation® as well.#KojimaProductions https://t.co/mVOELwDuk9

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) June 13, 2022