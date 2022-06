Er gaan al even geruchten dat GoldenEye terug zal keren als remaster, maar tot op heden is nog steeds niets officieel bekendgemaakt. Maar er is een mooi alternatief aangekondigd, namelijk Agent64: Spies Never Die.

Ontwikkelaar D6 heeft goed gekeken naar klassiekers als GoldenEye, Perfect Dark en TimeSplitters voor de visuele inspiratie, alsook de feeling van de gameplay. Hoewel het een nieuwe game betreft, oogt het net alsof het een Nintendo 64 game is.

Sommige stukken in de game zullen zelfs denken aan GoldenEye, maar om gedoe omtrent rechten te voorkomen heeft D6 wel aan alles een eigen draai gegeven. Dus terwijl je wacht op de remaster van GoldenEye, is dit wellicht een mooi alternatief.

De game zal later dit jaar in early access op Steam beschikbaar gesteld worden. Bij de release zijn er drie missies beschikbaar en richting de volledige uitgave zullen er meer worden toegevoegd. Wanneer de volledige game precies moet uitkomen is nog niet bekend.