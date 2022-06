Afgelopen zondag werd tijdens de showcase van Microsoft aangekondigd dat er een drietal Persona-games naar de Xbox en pc zullen komen. Nu is duidelijk geworden dat dit niet de enige platformen zullen zijn waarvoor de titels zullen verschijnen.

Persona 5 Royal is al uitgekomen voor de PlayStation 4 en dankzij backwards compatibility kunnen PS5-bezitters deze titel ook spelen. Via persbericht laat uitgever Atlus weten dat Persona 3 Portable en Persona 4 Golden ook naar de PlayStation 5 komen.

Atlus spreekt enkel over een PS5-release, van een PS4-vermelding is geen sprake en dat is wat opmerkelijk. Het ziet er dus naar uit dat PS4-eigenaren deze Persona-games weer niet krijgen.