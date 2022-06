Er is nogal wat te doen omtrent een aantal PlayStation One-titels die inbegrepen zijn bij PlayStation Plus Premium. De dienst lanceerde namelijk onlangs in selecte delen van Azië en het bleek dat sommige games de PAL-versies betroffen en dus gelimiteerd zijn tot 50Hz, wat ervoor kan zorgen dat sommige games aanzienlijk langzamer aanvoelen.

Het is nog maar de vraag wat dit gaat betekenen voor Europa, maar inmiddels is er voor de Verenigde Staten wel duidelijkheid gekomen. VGC kan namelijk bevestigen dat de PlayStation One-titels via PlayStation Plus Premium wél de NTSC-versies zijn en dus 60Hz ondersteunen. Daarbij kan men melden dat Resident Evil Director’s Cut – die nog niet aangekondigd was – bij de dienst inbegrepen zit.

Voor PlayStation Plus Essential-abonnees zal zoals gewoonlijk de maandelijkse update met de ‘gratis’ games op elke eerste dinsdag van de maand plaatsvinden. Extra/Essential-abonnees mogen halverwege de maand een extra opfrisbeurt verwachten van de dienst, waarbij sommige titels toegevoegd zullen worden en andere weer zullen verdwijnen.

Over ruim een week is Europa aan de beurt, op 23 juni lanceert het nieuwe PlayStation Plus hier.