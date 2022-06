Vorig jaar moest Verdansk plaatsmaken voor Caldera als nieuwe grote map in Call of Duty: Warzone. De map Rebirth Island, gebaseerd op Alcatraz, bleef bestaan en is tot op heden beschikbaar. Daarop is een kleinere variant van Battle Royale te spelen, alsook Resurgence. Een zeer populaire modus waarin respawnen mogelijk is zodra de timer is afgelopen en teamleden nog in leven zijn.

Het blijkt dat het einde van Rebirth Island nabij is, want er zit een nieuwe Resurgence map aan te komen die de benaming ‘Fortune’s Keep’ heeft. Deze map werd via Twitter aangekondigd en Raven Software gaf hier gelijk ook een plattegrond van vrij. De map laat een klein eiland zien met daarop een dorp, kamp, vuurtoren, een fort en meer.

Een specifieke datum waarop deze map zal worden toegevoegd is nog niet bekend, maar via Twitter wordt aangegeven dat het snel zal zijn. Wellicht met de start van het nieuwe seizoen over een paar dagen. De map check je hieronder.