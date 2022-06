Afgelopen zondag toonde Microsoft tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase Forza Motorsport, die tussen nu en juni 2023 moet verschijnen. De video waarmee de game uit de doeken gedaan werd zag er erg indrukwekkend uit, waaruit wel bleek dat Turn 10 Studios weer net dat stapje verder gaat in het benaderen van realisme.

In navolging van de bewegende beelden hebben we nu nog een reeks screenshots voor je. Die zien er stuk voor stuk oogverblindend uit en kan je hieronder natuurlijk bewonderen. Forza Motorsport heeft nog geen releasedatum, maar zal bij verschijnen direct beschikbaar zijn via Xbox Game Pass.