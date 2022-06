Commandos 2 is al voorzien van een HD remaster en binnenkort kan je Commandos 3 ook als geüpgradede versie spelen. De RTS zal uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.

Commandos 3 kwam in 2003 uit voor pc en wist een leuke ervaring voor te schotelen, ondanks dat de game zijn voorgangers niet wist te evenaren. De HD remaster zal niet alleen de resolutie van de game verhogen, textures en de 3D modellen zijn allemaal opnieuw opgebouwd. Dat is niet alles, want zo wordt onder andere de besturing ook geoptimaliseerd en de ‘user interface’ wordt moderner gemaakt.

Om Commandos 3 HD remaster te spelen zal je nog wel even geduld moeten hebben. De RTS zal namelijk in september alleen digitaal te verkrijgen zijn en in oktober zal er een fysieke versie uitkomen. Heb je een abonnement op Xbox Game Pass? Dan kan je de game op ‘day and date’ downloaden.

Er zijn ook nog een tweetal video’s van Commandos 3 verschenen. Een om de aankondiging van het spel te vieren en één is een Xbox Game Pass trailer. Beide kan je hieronder bekijken.