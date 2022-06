Het uitrollen van een nieuwe dienst gaat nooit zonder slag of stoot en dat geldt natuurlijk ook voor PlayStation Plus, die sinds deze maand nieuw leven krijgt in de vorm van de nieuwe Extra en Premium tiers die toegevoegd gaan worden. In de Premium tier zitten onder meer klassiekers uit den ouden doosch, bijvoorbeeld Tekken 2.

Een foutje zit natuurlijk in een kleine hoek, maar soms kunnen ze wel voor leuke reacties zorgen. De klassieke fighter verscheen namelijk kortstondig met een prijskaartje van maar liefst $9.999,00 in de Amerikaanse PlayStation Store. Dat is natuurlijk niet de beoogde prijs, maar Katsuhiro Harada – de regisseur achter Tekken 2 – kon het foutje wel waarderen, zoals je kunt zien in de onderstaande Tweet.