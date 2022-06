Het is natuurlijk enorm zuur als je net een toffe game hebt gekocht en dat de titel vervolgens verschijnt in één van de talloze abonnementsdiensten zoals een Game Pass of de maandelijkse PlayStation Plus titels. Het vernieuwde PlayStation Plus wordt inmiddels ook uitgerold in Noord- en Zuid-Amerika en gebruikers hebben daar een toffe extra ontdekt.

Spelers kregen namelijk een melding van hun PlayStation 5 als een game op hun wensenlijstje in de Extra of Premium Tiers van PlayStation Plus zit. Dit gebeurde al eerder als een game op je verlanglijstje in de aanbieding was, maar op deze manier kun je misschien toch nog wat van je zuurverdiende centen besparen.

Het nieuwe PlayStation Plus lanceert op 23 juni in Europa. Heb jij nog games op je lijst staan?