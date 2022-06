Op 22 juni gaat het nieuwe seizoen van Call of Duty: Vanguard en Warzone van start. Voor die laatstgenoemde game betekent dat ook de introductie van een gloednieuwe map. In plaats van Rebirth Island komt de map Fortune’s Keep en middels een trailer wordt deze map uit de doeken gedaan.

De map lijkt wat groter en rijker te zijn aan omgevingen dan de huidige minimap van Call of Duty: Warzone, wat wellicht voor een verfrissing zorgt. De map is qua gebouwen namelijk veel drukker dan het wat meer open Rebirth Island, dus dat zorgt ongetwijfeld voor net wat andere gameplay.