Starfield werd afgelopen zondag tijdens de Xbox & Bethesda Games Showcase uitgebreid getoond en met een release begin volgend jaar, worden er nu steeds meer details gedeeld. Dat het een game van enorme omvang is, dat is al wel gebleken, maar hoe lang ben je precies bezig met het verhaal?

Daarover heeft Todd Howard in een gesprek met IGN meer duidelijkheid gegeven. De game director stelt dat de game rijkelijk gevuld is met allerlei quests, hierdoor is Starfield ongeveer één vijfde langer dan bijvoorbeeld Skyrim en Fallout 4.

Om er een meer specifieke tijd aan te geven, schat Howard de totale duur van het verhaal in op 30 tot 40 uur. Het aantal uren is een beetje afhankelijk van hoeveel zijmissies de speler oppakt, dus in het geval van ‘alles doen’ in de game, neigt de duur naar 40 uur.