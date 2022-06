We mogen later dit jaar weer aan de slag met een nieuwe FIFA, de laatste footy uit de stallen van EA Sports die de naam FIFA zal dragen. Voor het echter zover is, moeten we het nog eventjes doen met FIFA 22. Goed nieuws voor EA Play en Game Pass Ultimate abonnees, want de voetbalgame komt volgende week naar de twee diensten.

Op dit moment kun je via EA Play slechts een tien uur durende trial van de game spelen, maar vanaf 23 juni zal deze trial vervangen worden door de volledige game, aldus EA via hun website. Game Pass Ultimate abonnees kunnen dan dus ook aan de slag met FIFA 22, gezien EA Play onderdeel is van de premium tier van Microsofts dienst.