De Horizon franchise is buiten de games om steeds verder aan het groeien. Zo zijn er natuurlijk comics en ook is het mogelijk om een Tallneck van LEGO te maken. Er wordt gewerkt aan een tv-serie in samenwerking met Netflix en nu is er ook een kleurboek onderweg.

Titan Comics heeft de Horizon Zero Dawn Colouring Book aangekondigd, die op 19 juli zal verschijnen. De prijs ligt rond de € 15,- en het boek zal verkrijgbaar zijn bij boekhandels, comic speciaalzaken en natuurlijk online via webshops.

De tekeningen in het kleurboek die je in kan kleuren zijn gemaakt door de artiesten die ook achter de comics zitten, dus verwacht een vergelijkbare stijl. Alleen is het nu dus aan jou om er een mooier plaatje van te maken.