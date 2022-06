Op 22 juni gaat het nieuwe seizoen van Call of Duty: Vanguard en Warzone van start. Zoals gebruikelijk is met nieuwe seizoenen, mogen spelers nieuwe content verwachten. Voor Warzone betekent dit een gloednieuwe map, waarvan je hier een trailer kan bekijken.

De multiplayer van Call of Duty: Vanguard zal ongetwijfeld ook nieuwe maps krijgen, maar daarvoor moeten we een aankondiging nog afwachten. Idem dito wat betreft de nieuwe wapens en andere toevoegingen. Aangaande de Zombies modus van die game hebben we wel al een update.

Activision heeft aangekondigd dat Shi No Numa terugkeert voor de Zombies modus, maar het betreft hier dan wel een geüpdatet versie van het origineel dat in de Black Ops games zat, alsook World at War. Deze map brengt je naar de Japanse jungle, wat voor meer variatie moet zorgen.

Helaas hebben we nog geen beelden van deze nieuwe map, maar het zal niet lang duren vooraleer Activision alle details van het nieuwe seizoen bekendmaakt.