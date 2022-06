Deze week kregen we eindelijk te zien wat Redfall te bieden heeft qua gameplay. Er werd onder andere getoond dat het spel in coöp te spelen is en hoewel er in de demo voor verschillende personages gekozen werd, is dat geen vereiste.

Er kunnen in Redfall maximaal vier spelers in coöp samen spelen. Negen van de tien keer is het in coöp games zo dat als iemand jouw favoriete personage al heeft gekozen, jij verplicht bent om met een ander figuur te spelen. In Redfall is dat niet het geval.

Alle personages die in de game beschikbaar zijn, zijn altijd te kiezen. Het is zelfs mogelijk dat het team bestaat uit vier dezelfde personages.