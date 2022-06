Sifu ligt nu al enige tijd in de schappen, maar de Franse ontwikkelaar Sloclap is niet van plan de ondersteuning te verminderen. Onlangs verscheen er nog een update waar diverse moeilijkheidsgraden mee toegevoegd werden aan de game en daar houdt het niet bij op. De game zal later deze zomer namelijk weer van een grote nieuwe update worden voorzien.

De zomer update van Sifu zal in augustus verschijnen en deze brengt met name wat leuke modifiers naar de game. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat vijanden nog sneller aanvallen, wapens nooit meer breken en er komt zelfs een slow-motion modus, waarin je alle inkomende klappen op mooie wijze kan ontwijken.

Hieronder kan je een korte teaser zien van de aankomende update.