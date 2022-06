Sony heeft voor z’n consoles altijd standaard controllers uitgebracht, maar voor de PlayStation 4 kwamen ze met de Back Button die de basis controller van pro features voorzag. Deze accessoire werd uitgebracht, was direct uitverkocht en is nadien een lange tijd moeilijk verkrijgbaar geweest. Tot een echte officiële pro controller voor de PlayStation 4 is het nooit gekomen.

Dat zit er met de DualSense anders uit, want volgens industrie insider Tom Henderson wordt er aan een pro controller voor de PlayStation 5 gewerkt. In een artikel op Try Hard Guides schrijft Henderson dat de codenaam van het project ‘Hunt’ is en dat de controller met verschillende features komt, zoals verwijderbare analoge sticks, trigger stops, knoppen aan de achterkant en meer.

De beelden die hij gezien heeft schetsen een DualSense controller in traditionele stijl, maar dan aangevuld met de nieuwe functies. De meest ingrijpende wijziging is de toevoeging van knoppen onder de analoge sticks, die het mogelijk maken om de sticks in z’n volledigheid weg te halen. Handig voor als je stick drift hebt, want dan is het vervangen van een stick voldoende in plaats van een nieuwe controller aan te schaffen.

De bron van Henderson stelt verder dat de controller intern ook ‘PS5 Pro Controller’ genoemd wordt voorzien is van significante software upgrades. Wanneer de controller aangekondigd zal worden is nog niet bekend, maar het zal niet lang meer duren. Sterker nog, er bestaat een kans dat Sony tegen het einde van de maand meerdere accessoires gaat onthullen.