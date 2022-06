RPG-fans kunnen op 8 september van dit jaar aan de slag met Steelrising, gemaakt door de ontwikkelaar achter het niet onverdienstelijke Greedfall. Als je de game nu in pre-order plaatst, kan je ook al eerder aan de slag met de game door middel van een gesloten beta.

De gesloten beta van Steelrising begint namelijk op 25 augustus, maar het is nog niet bekend tot wanneer deze loopt. Aangezien de releasedatum hier dicht op zit, is de kans groot dat je een versie krijgt te spelen die nagenoeg af is.

Steelrising komt uit voor de PlayStation 5, Xbox One en pc. De RPG kost € 59,99 voor de normale versie en € 69,99 voor de ‘Bastille Edition’. Deze bevat als extra ‘Cagliotro’s Secrets’, die extra omgevingen, wapens, meer type vijanden en cosmetische items met zich meebrengt.

Meer weten over de game? Check dan hier onze preview.