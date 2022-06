We hebben al het een en ander vernomen over het nieuwe seizoen voor Call of Duty: Vanguard en Warzone. Met nog een paar dagen te gaan heeft Activision via het Call of Duty Blog nu alle details gedeeld, zodat we een helder overzicht hebben van wat er zoal aan zit te komen.

Te beginnen met Warzone. De nieuwe map die erbij komt is Fortune’s Keep en die is qua omvang vergelijkbaar met Rebirth Island. Deze map is overigens geen vervanger van de populaire map waarop veel Resurgence gespeeld wordt, Rebirth Island blijft dus vooralsnog gewoon beschikbaar.

Van Fortune’s Keep is al een trailer vrijgegeven en die kan je hier terugkijken, zodat je een goed overzicht van de nieuwe omgeving krijgt. Naast deze toevoeging wordt ook Caldera van een update voorzien. Zo komt Storage Town van Verdansk terug, die op Caldera tussen de mijnen, het vliegveld, dorp en de opgraving geplaatst wordt.

Gezien het thema van het vierde seizoen gericht is op huurlingen, zul je op Caldera ook nieuwe kampen zien ontstaan. Dit levert nieuwe zogeheten ‘Points of Interest’ op. Qua gameplay mag je verder nog een Armored SUV verwachten, alsook EMP’s die ervoor zorgen dat de HUD tijdelijk verdwijnt.

De multiplayer van Call of Duty: Vanguard wordt op 22 juni voorzien van de USS Texas 1945 map, die qua omvang medium te noemen valt. Het betreft hier een oorlogsschip waarop je kunt vechten. Later in het seizoen komt daar Desolation nog bij, wat een kleine map is gesitueerd in een volgebouwd dorp vol met destructieve elementen.

Qua modi mogen we ‘Blueprint Gun Game’ verwachten, wat een variant is op de bekende Gun Game modus. De twist is dat je nu wapens in de cyclus krijgt die beschikbaar zijn in het spel als blueprint. Verder zal de Zombies modus de Shi No Numa map mogen verwelkomen, wat een remake is van de map die voor het eerst beschikbaar was in Call of Duty: World at War.

Uiteraard komt dit nieuwe seizoen met een nieuwe Battle Pass. Daarmee kun je allerlei cosmetische zaken vrijspelen, alsook twee nieuwe wapens. De wapens zitten op de gratis tiers en het gaat om de Marco 5 (SMG) en UGM-8 (LMG). Verder kun je de Push Dagger en de Vargo-S Assault Rifle vrijspelen door aan in-game uitdagingen te voldoen of door bundels te kopen waar deze wapens inzitten.