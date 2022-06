Met enige regelmaat stelt Microsoft twee of drie games ‘gratis’ beschikbaar voor het weekend en dat is deze week ook weer het geval. Het gaat dit keer om drie titels en het is een prima bundel als we eerlijk zijn. Zo krijg je gratis toegang tot Assassin’s Creed: Origins, Dead Island en I am Fish, dit via de Xbox Free Play Days.

Net als altijd kan je ervoor kiezen om deze games naderhand te kopen en dit kan je doen met een leuke korting. Zo kan je Assassin’s Creed: Origins met maximaal 85% korting binnenslepen en Dead Island Definitive Edition met 80% korting. I am Fish is niet van korting voorzien, aangezien deze al bij Game Pass inbegrepen zit.

Hieronder kan je alle deals bekijken en via de links kan je direct naar de Xbox Store toe.

Om de games te kunnen spelen moet je in bezit zijn van Xbox Live Gold of Xbox Game Pass Ultimate. Heb je een Xbox Live Gold of Game Pass Ultimate abonnement nodig? Klik dan hier.