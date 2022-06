Na eerdere teasers hadden we de Dragon’s Dogma 2 aankondiging eigenlijk afgelopen maandagnacht tijdens de Capcom Showcase verwacht, maar die bleef uit. Wel gaf Capcom aan deze nacht een speciale livestream uit te zenden in het teken van Dragon’s Dogma en daar is eindelijk de langverwachte aankondiging gedaan.

De uitgever heeft laten weten dat Dragon’s Dogma 2 officieel in ontwikkeling is gegaan. Verdere details werden niet gedeeld, maar wel gaf director Hideaki Itsuno nog aan dat het hem speet dat iedereen zolang heeft moeten wachten.

Wanneer de game uitkomt is niet bekend en gezien er ook geen beelden werden gedeeld, wekt dat de suggestie dat de ontwikkeling pas net is begonnen. Het zal dus nog wel even duren vooraleer we meer horen. De gehele stream kun je hieronder terugkijken.