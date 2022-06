De eerste gameplaybeelden van Starfield zijn ondertussen getoond en Bethesda heeft ook laten weten hoe lang je bezig bent met het verhaal. Er zijn nu nog meer details over de RPG naar buiten gekomen en die gaan over de steden die je kunt bezoeken.

Regisseur Todd Howard heeft in een interview met IGN verteld dat er vier belangrijke steden zijn in Starfield. Deze zal je veelvuldig bezoeken, omdat ze verschillende services bieden die je nodig zult hebben, zoals het kunnen knutselen aan je schip.

New Atlantis is één van deze belangrijke steden en dit is de grootste stad die ooit door Bethesda Game Studios is gemaakt. Het grootste gedeelte van de game zal draaien rond New Atlantis en dat komt omdat daar het hoofdkwartier van ‘Constellation’ – de factie waar jij deel van uitmaakt – te vinden is en omdat het de hoofdstad van de ‘United Colonies’ is.

“It has all the services you would expect, and you can work on your ship there, the factions touch that. But that’s also the headquarters for Constellation, which is the faction that you join that is the last group of space explorers – kind of this NASA-meets-Indiana Jones-meets-The League of Extraordinary Gentleman [group].”