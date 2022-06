We hebben intussen al heel wat zomerse evenementen achter de rug, maar Xbox doet daar volgende week nog een schepje bovenop. Het derde [email protected] Summer Game Fest Demo evenement loopt immers van 21 tot 27 juni en dat betekent dat we heel wat leuke indie games kunnen ontdekken op onze Xbox consoles.

Het evenement werd aangekondigd in een officieel bericht op de site van Xbox en belooft ons meer dan 30 speelbare demo’s van de leukste indie games. Let wel op: sommige van deze games zijn momenteel nog in een vroege ontwikkelfase. De ontwikkelaars vragen om feedback van de spelers, zodat het uiteindelijke eindresultaat van hoge kwaliteit is.

We kregen al een korte voorstelling van enkele games die te spelen zullen zijn. Voor meer concrete info over deze games, check je de link naar het bericht.