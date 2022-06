Gisteren kon je al een deep dive bekijken in F1 22 en dan met name op virtual reality, maar ook de andere aspecten die nieuw zijn in deze game. Met de Grand Prix van Canada dit weekend heeft Codemasters een nieuwe trailer uitgebracht en die toont Lance Stroll in zijn Aston Martin.

Hij doet een rondje op het circuit waar dit weekend gereden zal worden en dit geheel in virtual reality. Hierdoor krijg je een goed beeld van hoe je de game op die manier kunt ervaren, wat overigens beperkt is tot de pc, op de PlayStation is het niet mogelijk om F1 22 met PlayStation VR te spelen.

F1 22 verschijnt op 1 juli voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.