Het is al even bekend dat Housemarque bezig is met een geheel nieuwe IP. We weten alleen nog niet wat voor game dit gaat worden en onder welk genre het zal vallen. De ontwikkelaar heeft nu in ieder geval laten weten wat één van hun plannen is voor het nieuwe project.

Eevi Korhonen werkte mee aan Returnal als senior narrative designer en zij liet tegenover VGC weten dat een heleboel ideeën voor deze game niet zijn gebruikt. Housemarque wil nu kijken of zij één of een paar van deze ideeën mogelijk alsnog kunnen inzetten voor hun nieuwste project.

“Returnal was so ambitious. We dreamt super big, but we still had to leave so much on the cutting room floor. All of these ideas and narrative systems. I’m super excited to pick up those pieces and see how those fit our new IP story.”

Returnal was de grootste game ooit van de Finse ontwikkelaar en het werd ook nog eens gemaakt voor nieuwe hardware. Door deze ervaring weten ze wat er nodig is voor een spel van grote omvang en zijn ze meer bekend met wat de PlayStation 5 aankan. Hierdoor kunnen ze nog ambitieuzer te werk gaan.

“We didn’t quite have the handle on how big [Returnal] was going to be, building for a new platform on a new engine with a new team, all of those things require some learning. Now we have that team that has gone through the fire and learned how to build a game like Returnal. So now we get to start off stronger.”