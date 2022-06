Vanwege de coronapandemie heeft er al sinds 2019 geen fysieke E3-beurs meer plaatsgevonden in Los Angeles. In 2020 en 2021 organiseerde de ESA nog een digitale variant, maar daar zagen ze dit jaar vanaf. Tegelijkertijd hebben we een hoop digitale showcases achter de rug, waar zeker een paar mooie tussen zaten. In dat kader is er eigenlijk weinig veranderd ten opzichte van voorheen, want het was wederom ontspannen vanuit huis kijken naar de nieuwe games, aankondigingen en meer.

Toch knaagt er ergens iets en gezien de we piek in showcases in wat normaliter de E3 week zou zijn hebben gehad, is deze Jouw mening een mooi platform om terug te blikken. De fysieke beurs in Los Angeles is voor de meeste mensen een droom om heen te gaan, maar ongeacht of je er kan komen of niet, had het wel altijd wat. Nu met de vele showcases, de bekende E3 vibe en natuurlijk opgeheven restricties omtrent corona, voelde de beurs erg als een gemis.

Met name omdat we qua content afhankelijk waren van wat uitgevers lieten zien en dat was in veel gevallen gewoon een trailer. Sommige games kregen een uitgebreidere demo, maar dat was het dan wel. En dat is precies het stukje waar de beurs normaliter een mooie aanvulling op is. Dan zijn er veel meer interviews, wat een hoop extra informatie oplevert. Dat is de afgelopen week echter maar minimaal geweest. Daarnaast biedt de beurs ook plek om games te ervaren, zodat de eerste belevenissen middels previews gedeeld kunnen worden.

Of wat te denken van meer uitgebreide gameplay demonstraties op de beursvloer, die veelal ook live werden uitgezonden. Dit alles ontbrak enigszins en dat is toch een beetje een gat gebleken. Het was de afgelopen week vooral van showcase naar showcase toeleven en dat was het dan. Verschillende showcases waren meer dan degelijk, maar tegelijkertijd ontbrak het ze ook weer aan de zogeheten ‘megaton’ aankondigingen, waardoor het niet meer dan degelijk te noemen valt.

Juist die beurs is dan precies het mooie verlengstuk, maar het schitterde door afwezigheid. Zodoende is de stelling die we opwerpen dat het ontbreken van de fysieke beurs als een gemis gezien kan worden. Ben je het daarmee eens en zo ja, waarom? Of vind je het juist wel prima en is het prettig om ook weer niet té veel te weten te komen, alsook te zien van games die nog in ontwikkeling zijn? Of zit je er tussenin? Het kan natuurlijk weer alle kanten op en hieronder kan je je mening laten horen.