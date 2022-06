Onder de categorie ‘uniek nieuws’ kunnen we sinds kort de onderstaande video classificeren. Iemand had te veel vrije tijd en besliste dus maar om even te klooien met de pc-versie van God of War en een ‘The Last of Us’ mod te maken.

Joel en Ellie zijn uw Kratos en Atreus van dienst: alsof ze voor deze rollen geboren waren. Het resultaat is vreemd, uniek, maar stiekem is het toch wel wat grappig om Joel bomen te zien uittrekken en in een wilde razernij die op David te gooien. Bekijk de video, eigendom van YouTubekanaal ‘Speclizer’, hieronder en oordeel vooral zelf.