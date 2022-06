Eén van de populairste modi in de Halo franchise is waarschijnlijk de Forge modus: een creatieve sandbox modus waar je kan experimenteren met allerlei scenario’s. Halo Infinite heeft, tot op heden, deze modus echter nog steeds niet ontvangen, maar daar komt aan het einde van dit jaar normaal gezien verandering in. Momenteel is er echter een groepje spelers de modus al aan het uittesten en daar zijn nu beelden van opgedoken.

De beelden tonen aan dat je erg veel vrijheid zal krijgen met weapon abilities: het effect van het ene wapen kan namelijk overgezet worden naar een ander wapen, wat heel wat leuke combinaties kan opleveren. Dit was een glitch in Halo 5, maar het lijkt er dus op dat dit een vaste feature gaat worden in Halo Infinite. Het gaat hier echter om gelekte beelden, dus deze functie is nog niet officieel bevestigd voor de uiteindelijke versie van de Forge. Je kan ze hieronder bekijken.

Leaked Halo Infinite forge gameplay explains the weapon combining feature that allows you to create new weapon abilities! #Halo #HaloInfinite #Xbox

Credit to YouTuber: Bradguy123 pic.twitter.com/GkaW2LqjA1 — Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) June 18, 2022