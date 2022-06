De dagen van grote overkoepelende gamebeurzen lijken stilaan geteld te zijn. Grote uitgevers als Sony, Microsoft en Square Enix organiseren tegenwoordig immers hun eigen showcases en dat valt overwegend best in de smaak. Capcom heeft vorige week ook zo’n event georganiseerd, waarop ze onder andere meer onthulden over Exoprimal, Resident Evil 8 DLC en de aanstormende Resident Evil 4 remake.

Capcom wil nu erg graag weten wat we van dit evenement vonden. Dit blijkt uit een enquête die de uitgever via Twitter verspreidde. In de enquête kijkt Capcom of er interesse is voor meer dergelijke showcases in de toekomst én wordt er gepolst welke van de getoonde titels reeds op het verlanglijstje van de kijkers beland zijn. We kunnen alleen maar hopen dat dit soort onderzoek een positief effect heeft.