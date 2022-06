Volgend jaar krijgen we met Diablo IV weer een ouderwetse hack-and-slash RPG op ons bord. De game blijkt – zoals verwacht – behoorlijk lijvig te zijn. In een interview met Gamespot lieten Joe Shely en Rod Fergusson – respectievelijk de regisseur van de game en de general manager van de hele franchise – namelijk optekenen dat het hoofdverhaal van Diablo IV maar liefst 35 uur in beslag zal nemen. Een behoorlijke kluif, dus.

De nadruk ligt hier evenwel op ‘hoofdverhaal’. Diablo IV zal namelijk heel wat meer content bieden, waarvan een gedeelte na de aftiteling. Ook ben je vrij om in de spelwereld te gaan en staan waar je maar wilt, en dus ook te doen en laten wat je maar wilt. Ga er dus alvast vanuit dat je, als je elk hoekje en gaatje van Diablo IV gezien wilt hebben, heel wat meer uren spelplezier voor je hebt liggen. We zijn benieuwd.

“You’re able to travel anywhere in the world, make decisions about what you want to do, whether you want to pursue the campaign, which is a 35-hour experience that is just brimming with story and characters that are really human and you can really connect with on an emotional level. We’ve worked really hard on the campaign in Diablo 4 and we’re really proud of how it’s developing.”