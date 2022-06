De PlayStation 5 is als console een behoorlijk fors apparaat en als Sony de traditie volgt, zal er vroeg of laat een slim model uitkomen. De vraag is echter of dit op korte termijn zal zijn, gezien er nog altijd tekorten op componenten zijn. In de tussentijd is de techneut van DIY Perks zelf aan de slag gegaan en het is hem gelukt de console te minimaliseren.

Het resultaat is een ‘console’ van 2 centimeter dik, waarbij alle koelelementen min of meer uit het systeem zijn gehaald. Koeling is echter belangrijk en daarvoor is een alternatieve oplossing in de plaats gekomen en dat gaat gepaard met een grote power unit, die buiten beeld wordt geplaatst.

Het minimale design van deze PlayStation 5 Slim is dus misschien iets te enthousiast, omdat niet alle componenten inwendig zijn. Desalniettemin is het een leuke video en poging om de PlayStation 5 om te bouwen.