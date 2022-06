Een vervolg op Bloodborne, of misschien toch die remaster of remake waar al langer geruchten over gaan? De toekomst van Bloodborne is behoorlijk onzeker, maar het moge duidelijk zijn dat fans maar wat graag iets nieuws willen zien van het IP. Dat dacht ook Enfant Terrible, die al eerder zijn/haar visie op geliefde franchises de vrije loop liet in Unreal Engine 5.

Ditmaal is het dus de beurt aan Bloodborne en de YouTuber deelde daarvan de onderstaande trailer, die vooral gericht is op het tonen van allerlei sfeervolle omgevingen, met natuurlijk een onheilspellende soundtrack om het helemaal af te maken. De beelden zien er natuurlijk goed uit, al doet ons dit toch vooral smachten naar een echt vervolg.