F1 22 verschijnt op verschillende platformen en hieronder valt natuurlijk de PlayStation 5. Met de DualSense zijn dingen mogelijk wat niet van toepassing is op de andere platformen en dat geeft de game op die console net dat beetje extra. Maar wat mogen we dan precies verwachten?

In een uitgebreid bericht op het PlayStation Blog gaat Codemasters daar nu wat dieper op in. Zo zal F1 22 de haptische feedback, de adaptieve triggers en de speaker in de controller gebruiken. Nu is dat laatste weinig nieuws onder de zon, qua feedback probeert men wel net dat stapje verder te gaan.

F1 22 zal afhankelijk van de ondergrond wisselende feedback geven via de controller. Als je agressief links over de kerbstones gaat, dan voel je dat links in de controller. Idem dito voor als je een kerb aan de andere kant pakt. Maar ook de impact van schade zal te voelen zijn in de vibratie en dat meer op een specifieke plek afhankelijk van waar het op je auto zit.

De adaptieve triggers hebben als effect dat als je wielen blokkeren tijdens het remmen, de weerstand in de rem trigger toe zal nemen. Hetzelfde is van toepassing op gas geven, waarbij de weerstand toeneemt als je wielspin hebt. Daarnaast zit er standaard verschil tussen de twee triggers, want ook in werkelijkheid zit er een verschil van benodigde kracht op het rem- en gaspedaal.

De controller speaker wordt gebruikt om informatie van de engineer over te brengen, zowel als je er om vraagt als op momenten waarop er standaard informatie doorkomt.