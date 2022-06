Ontwikkelaar Treasure is misschien niet een naam die gelijk een belletje doet rinkelen bij de meer casual gamer, toch hebben ze een aantal mooie titels op hun cv staan. Zo was deze ontwikkelaar verantwoordelijk voor Guardian Heroes, Radiant Silvergun en Ikaruga.

Het is sinds 2014 echter stil rondom deze ontwikkelaar, want na Gaist Grusher God voor de Nintendo 3DS hebben ze niets meer uitgebracht. Toch is de ontwikkelaar nog altijd springlevend en dit jaar vieren ze hun 30ste verjaardag. Via Twitter hebben ze kenbaar gemaakt dat ze nu bezig zijn met een nieuwe game.

Om welke game het gaat is niet duidelijk, maar de ontwikkelaar omschrijft het als een ‘bepaalde’ titel waar door velen om gevraagd is. Of we nog een onthulling krijgen dit jaar is afwachten, misschien dat Treasure daarvoor de Tokyo Game Show aangrijpt.