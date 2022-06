Mount & Blade II: Bannerlord is sinds eind maart 2020 verkrijgbaar voor pc via Steam, maar tot op heden was het onduidelijk of de game ook naar andere platformen zou komen. Middels een persbericht laat uitgever Prime Matter weten dat dit het geval is. Om precies te zijn, Mount & Blade II: Bannerlord verschijnt op 25 oktober later dit jaar.

De game komt dan uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S. De game speelt zich 200 jaar voor het eerste deel af, maar neemt wel de basis gameplay aspecten om daar verder op te bouwen. De game schotelt je een uitgebreide singleplayer voor, waarbij elke playthrough anders is vanwege de RPG-elementen en de strategie.

Naast een singleplayer is er ook een multiplayer beschikbaar, waarin kleine en zeer grote gevechten gespeeld kunnen worden. Om een indruk van de game te krijgen check je de trailer hieronder.