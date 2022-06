Ach, Silent Hill. De iconische naam komt regelmatig terug in de wandelgangen en vaker wel dan niet wordt er gesproken over een nieuwe game of een remake in de franchise, en dan wordt Bloober Team genoemd als de ontwikkelaar. Onlangs doken er zelfs twee screenshots op van de volgende Silent Hill.

Tegenwoordig kunnen fans echter zelf ook heel snel wat in elkaar zetten, mede door de vooruitgang van sterke engines zoals Unreal Engine 5. Nu heeft een groep Silent Hill-fans – die zichzelf Codeless Games noemen – onthult dat zij aan een remake van de eerste Silent Hill game werken en daarvoor gebruiken zij de eerdergenoemde toolkit van Epic Games.

Via de onderstaande trailer heeft Codeless Games zelfs al wat gameplay kunnen delen. De video duurt zo’n tien minuten en speelt zich af in Midwich Elementary School. Wanneer de fan remake zal lanceren, kan Codeless Games nog niet delen.