Er zijn al langere tijd tekorten op de consolemarkt, hoewel het dan voornamelijk gaat over de consoles zoals de Xbox Series X en de PlayStation 5 zelf. Ben je er onlangs in geslaagd om een Xbox Series X|S te kopen, maar lukt het niet om een extra controller te bemachtigen? Dan is daar een goede reden voor.

Microsoft heeft namelijk richting VGC bevestigd dat er een grof tekort is aan Xbox controllers en met name Europa wordt hierdoor geraakt. De Amerikaanse techgigant stipt verstoringen in de voorraden aan die de aanlevering om zeep helpen, waardoor grote retailers zoals GAME in het Verenigd Koninkrijk en zelfs de Microsoft Store noodgedwongen ‘nee’ moet verkopen.

Amazon UK heeft de Carbon Black controller wel op voorraad, hoewel die met enige regelmaat ook uitverkocht lijkt te zijn. Via derde partijen schiet de prijs dan vaak omhoog richting de 90 pond. Op ResetEra melden gebruikers ook dat verschillende landen zoals Frankrijk, Nederland, maar ook Australië last hebben van de gebrekkige voorraden.

Zo betaal je voor een standaard Carbon Black controller maar liefst € 89,99 bij Nedgame. Microsoft kon nog niet zeggen wanneer de voorraadproblemen opgelost zullen zijn.