Nu Battlefield 2042 al meer dan een half jaar in de winkels ligt, zou je verwachten dat DICE inmiddels druk bezig is met zijn volgende titel. Niets is minder waar, want de ontwikkelaar laat weten dat ze geen tijd hebben voor nieuwe projecten.

Het nieuwste deel in de Battlefield-serie heeft de fans aardig teleurgesteld. DICE heeft aan Gamesindustry verteld dat zij er alles aan gaan doen om deze gamers weer voor zich te winnen. Dit door zich voorlopig alleen maar bezig te houden met Battlefield 2042 om het beter te maken.

“We’re celebrating 30 years as a studio but also 20 years on Battlefield, and we have players who’ve been with us for 20 years and to disappoint them… it’s really hard on us. So we want to improve the core gameplay experience and that is what we have focused on.”

De Zweedse ontwikkelaar is sinds de launch druk bezig geweest met patches en updates en is van mening dat de game er nu in ieder geval stukken beter voor staat dan voorheen. De start van Season 1 heeft ook voor positieve feedback gezorgd.

“The players are enjoying our map and the content that we have provided, so it’s a win for us and it makes us feel better.”

Dat Battlefield 2042 er nu beter voor staat dan tijdens de lancering, wil nog niet zeggen dat DICE op zijn lauweren gaat rusten. De ontwikkelaar blijft zich voorlopig focussen op de game en heeft dan ook geen tijd om zich bezig te houden met andere titels.