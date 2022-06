Volgens geruchten is Sony PlayStation van plan om een pro controller voor de PlayStation 5 aan te kondigen, dit samen met een aantal monitors en nieuwe headsets. Die laatste producten zouden onder een nieuw label genaamd INZONE moeten verschijnen, maar officieel is er nog geen aankondiging gedaan.

Daar moeten we nog altijd op wachten, maar de geloofwaardigheid van de geruchten begint toe te nemen. Eerder gaf Henderson (insider) al aan dat deze producten volgende week aangekondigd zouden worden en nu heeft Sony laten weten dat ze een nieuwe showcase gepland hebben staan.

Het gaat hier echter om Sony Electronics en niet Sony PlayStation. Dit sluit echter niet uit dat hier producten voor en rondom de PlayStation worden aangekondigd, gezien PlaySense eerder van een betrouwbare bron heeft begrepen dat Sony deze twee divisies dichterbij elkaar wil brengen en meer wil laten samenwerken.

Opvallend is ook dat de showcase als titel ‘Find Your New Zone’ heeft gekregen, wat in lijn ligt met INZONE. De showcase staat gepland voor volgende week dinsdag 23.00 uur.