Call of Duty is niet vies van een cross-over hier en daar en zo hebben we in onder andere Warzone in de afgelopen twee jaar de nodige geinige samenwerkingen gezien. Zo konden we bijvoorbeeld Nakatomi Plaza bezoeken, alsook de rimboe in op zoek naar nederzettingen van Rambo.

Laatst vochten Godzilla en King Kong het nog uit op Caldera en de eerstvolgende cross-over heeft overduidelijk met Terminator te maken. Via Twitter heeft Activision een teaser afbeelding gedeeld met daarbij op de afbeelding de tekst ‘Skynet’.

Het bijschrift spreekt over een ongebruikelijke buit die huurlingen zouden hebben gescoord, wat ongetwijfeld slaat op de zilveren metalen staaf die te zien is. Dit metaal werd gebruikt om Terminators te maken, waaronder T-1000.

Via een blogpost heeft de uitgever nadien aangekondigd dat de Terminator in twee varianten naar de game komt gedurende het nieuwe seizoen, dat vandaag van start gaat. Wanneer precies is echter niet bekend.