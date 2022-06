Sta je altijd geïnteresseerd te kijken als er in je buurt wat nieuws wordt gebouwd? Dan is er wellicht een game voor jou onderweg. Construction Simulator komt dit jaar namelijk naar de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Construction Simulator doet exact wat z’n titel zegt: het simuleert wat er allemaal gaande is op een bouwplaats. Dit betekent onder andere het besturen van grote machines om bijvoorbeeld zand naar de bouwplaats te vervoeren. Dit alles kost natuurlijk geld en je hebt maar een bepaald budget tot je beschikking. Je moet dus goed opletten waar je je centen aan uitgeeft.

De game heeft twee grote open werelden, één in Europa en één in Amerika. Elke wereld heeft zijn eigen campagne, die je alleen of met maximaal drie andere spelers kunt spelen. Het maakt dan niet uit of zij op een PlayStation 4 of PlayStation 5 spelen.

Construction Simulator zal op 20 september beschikbaar worden gesteld. Om je een idee te geven hoe de game eruitziet is er een trailer vrijgegeven en die check je hieronder.