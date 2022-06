Crystal Dynamics en Square Enix hadden al bekendgemaakt dat The Mighty Thor naar Marvel’s Avengers zou komen. Alleen wisten zij destijds nog niet te zeggen wanneer deze superheld zou worden toegevoegd aan de game. Nu is bekend geworden dat dit volgende week gaat gebeuren.

The Mighty Thor komt met haar eigen ‘Hero challenge card’, speciale bewegingen en ‘Intelligence Files’. Ze gebruikt net als Thor ‘Mjolnir’ als wapen, dus waarschijnlijk zal ze veel gelijkenissen met hem hebben qua vechten.

Er is hieronder een trailer te zien, die de releasedatum van Mighty Thor voor Marvel’s Avengers toont, maar deze laat nog geen gameplay zien. We weten dus nog niet hoe de superheld er in de game uitziet.