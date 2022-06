Forza Horizon 5 krijgt in juli een nieuwe uitbreiding die geheel draait om Hot Wheels, de twee namen kennen elkaar al langer en daarom is het ook niet gek dat deze samenwerking wordt voortgezet. Playground Games zit in de tussentijd echter niet stil en de studio heeft de Series 9 update uitgerold voor de vrolijke racer.

Deze update bereidt ons voor op de aankomende uitbreiding middels een paar gloednieuwe bolides die natuurlijk in het teken staan van Hot Wheels en bijbehorende cosmetica. Dat is echter niet alles, want middels de Series 9 update is het ook mogelijk om Horizon Stories in coöp te spelen met maximaal vijf andere spelers.

Daarnaast heeft Playground Games ook aan een reeks fixes gewerkt. Zo moet de ‘It Just Works’ accolade nu correct behaald kunnen worden en is er een bug opgelost waardoor Convoys met twaalf spelers geen evenementen konden starten. De highlights staan in de afbeelding hieronder, voor de volledige patchnotes kun je hier terecht.