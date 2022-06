Het ziet er naar uit dat de chiptekorten langzaam maar zeker beginnen te verminderen. Intel CEO Pat Gelsinger waarschuwde in mei nog dat de tekorten tot zeker 2024 zullen aanhouden, maar zo kon je bijvoorbeeld deze week de Xbox Series X toch voor een aanzienlijk deel van de dag gewoon bestellen.

Ook Sony zal mogelijk een verbeterde productie van PlayStation 5 units gaan zien. Brad Lynch merkte namelijk een nieuw rapport op van Digitimes (paywall), wat meldt dat Sony gedurende de tweede helft van 2022 en daarna aanzienlijk meer PlayStation 5 consoles kan gaan verschepen. Volgens Digitimes zullen er in 2022 meer dan 55 miljoen consoles van verschillende fabrikanten verscheept worden, dat aantal zal in 2023 verder stijgen.

Zowel de Xbox Series X als de PlayStation 5 worden sinds hun lanceringen geteisterd door schrijnende voorraadproblemen en de kleine brokken die verschijnen zijn vaak in een mum van tijd uitverkocht, waardoor veel spelers helaas achter het net vissen. Er lijkt dus schot in de zaak te zitten en meer mensen mogen uitkijken naar die gewenste console.

