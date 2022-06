De gesloten alphatest van MultiVersus zit er inmiddels al enige tijd op en ergens in juli zal de open beta plaatsvinden. In deze open beta kan je aan de slag met diverse bekende personages op basis van Warner Bros. licenties, maar heel veel meer dan dat weten we eigenlijk nog niet. Wie met veel ongeduld op de open beta wacht, kan nu alvast naar lekker veel gameplay kijken.

De onderstaande video duurt een klein half uurtje, waarin we pro spelers uit de fighting community het tegen elkaar zien opnemen in diverse 2 vs 2 gevechten. Er wordt hier een ‘best of 5’ gespeeld en we zien Tom & Jerry, Superman, Shaggy en Velma tegenover elkaar geplaatst worden. Commentaar tijdens de gameplay is ook aanwezig en er wordt goed uitgelegd wat voor keuzes er door de spelers wordt gemaakt.