De eerste DreadOut dateert alweer van 2014 en deze game was destijds best wel succesvol te noemen. Liefhebbers zien DreadOut als een mix van Fatal Frame en Silent Hill en dat is natuurlijk uiterst positief. Deze horrorgame gooide je in een Indonesische setting vol bovennatuurlijke figuren, geesten, demons en nog veel meer vreemde wezens. Het tweede deel is al sinds 2020 beschikbaar op Steam, maar komt zeer binnenkort ook naar de Xbox en PlayStation.

DreadOut 2 zal namelijk op 15 juli voor de Xbox consoles verschijnen en zal enkele dagen later, op 20 juli om precies te zijn, ook voor PlayStation platformen uitkomen. Dit voor een prijs van € 19,99. In DreadOut 2 stap je in de schoenen van Linda Meillinda die gewapend met haar smartphone en haar vaardigheid om geesten te zien, het moet opnemen tegen vele kwaadaardige spirituele wezens. Hieronder kan je een nieuwe trailer van de game bekijken, die direct duidelijk maakt wat je mag verwachten.