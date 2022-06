Als je op je pc gebruikmaakt van Xbox Cloud Streaming, dan kan je games alleen spelen met een controller. Microsoft heeft nu wederom laten weten dat daar nog een mogelijkheid bij gaat komen.

Veel pc-gamers zweren bij het gebruik van toetsenbord en muis en moeten niet denken om een controller te gebruiken. Toch is een controller de enige mogelijkheid om te kunnen gamen als je Xbox Cloud Gaming gebruikt op je pc. Niet per se handig dus.

Morgan Brown van Microsoft heeft in een Microsoft Game Dev video verteld dat muis en toetsenbord ondersteuning naar Xbox Cloud Gaming komt voor gamers die op pc spelen. Wanneer deze mogelijkheid beschikbaar wordt gesteld is echter nog niet bekend, want hier wordt op het moment druk aan gewerkt.

“Xbox has been supporting keyboard and mouse for a few years now, and we’re working on adding it to streaming for PC users.”