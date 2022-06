Er was een vervolg in ontwikkeling op de in 2006 uitgegeven game Scarface, alleen werd die opvolger geannuleerd. In mei doken er screenshots van de game op en nu zijn er ook bewegende beelden boven water gekomen.

De beelden die worden getoond zijn waarschijnlijk van de pre-alpha versie, maar zien er daarentegen wel al goed uit voor een game uit 2008. Er lijkt vooralsnog ook niets mis te zijn met de actie, dus het is toch jammer dat Scarface 2 nooit het daglicht heeft gezien.

De beelden van het geannuleerde Scarface 2 check je hieronder.